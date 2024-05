Maltempo, situazione critica nel Vimercatese: strade e sottopassi chiusi in molti paesi

Situazione critica nel Vimercatese a causa del maltempo e delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo in Brianza. In molto paesi si segnalano strade e sottopassi chiusi, ma anche circolazioni in tilt e lunghe code.

Maltempo, situazione critica nel Vimercatese

A Vimercate è stata chiusa al traffico via Santa Maria Molgora, tra Vimercate e Burago Molgora proprio a causa del maltempo. Anche il Molgora è sotto osservazione in centro città, nella zona attigua al ponte di San Rocco. Lungo la Tangenziale Est è stato chiuso anche il sottopasso all'uscita di Cascina Morosina, al confine tra Agrate Brianza e Burago. E nell'adiacente via Stelvio la situazione è piuttosto critica, con la Protezione civile che è mobilitata per evitare che i flussi di acqua infangata raggiungano le abitazioni.

Arcore sott'acqua

Particolarmente complicata la situazione ad Arcore , finita sott'acqua in diversi punti. In primis in frazione La Cà, nei pressi del Taboga: il corso d'acqua è esondato, mettendo in ginocchio i residenti del quartiere che affaccia proprio sul torrente. La zona dei Boschi è completamente allagata, così come alcune zone del centro città. Precipitazioni troppo abbondanti persino per la vasca volano del Parco dell'Acqua di via Monte Bianco, che ormai sta tracimando.

Chiusa la SP13 ad Agrate

Chiusa anche la SP13 tra Agrate e Caponago: la strada non è percorribile a causa dell'allagamento del sottopasso di Agrate. Le Forze dell'ordine sono sul posto insieme ai volontari della Protezione civile per deviare il traffico, che ovviamente sta subendo pesanti ripercussioni. Anche il sottopasso pedonale dell'autostrada all'altezza di Cavenago risulta completamente allagato.

La "Bananina" di Usmate finisce a mollo

A mollo è finita anche la "Bananina" di Usmate Velate, la bretella che collega il paese con la Tangenziale Est, ovvero uno dei punti più critici della viabilità del territorio. Il livello dell'acqua è piuttosto alto ed è stata predisposta la chiusura della strada.

Strade chiuse anche a Lesmo e Arcore

A Lesmo è stata chiusa al traffico via Risorgimento, tra Peregallo e Biassono, lungo l'argine del Lambro. Il livello del torrente si è innalzato pericolosamente in queste ore e la Polizia locale ha ritenuto necessario intervenire chiudendo la strada che costeggia il corso d'acqua a titolo preventivo. In frazione Gerno, invece, il torrente è già esondato.

Protezione civile al lavoro

Allagamenti anche a Ornago, in zona Santuario: le strade sono difficilmente percorribili. La Protezione civile è al lavoro per monitorare diversi punti del territorio. Ad Arcore si tiene sotto controllo la zona dei Boschi al confine con Camparada e le vie centrali del paese, storicamente soggette ad allagamenti. Anche a Sulbiate si monitora il torrente Cava in diverse zone del paese. Molto complicata anche la situazione a Cornate e Colnago.