Frontale tra due auto, 90enne in ospedale

Brutto incidente questa mattina (mercoledì 22 marzo 2023) lungo viale Monza, all'altezza di Sovico. Si tratta di un frontale tra due auto dove è rimasto ferito un anziano.

Frontale tra due auto

Il sinistro si è verificato poco dopo le 9.30 lungo la strada provinciale che collega Carate Brianza a Monza. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti intervenute per i rilievi. Dalle prime verifiche sembrerebbe che le due auto, coinvolte nello schianto, abbiamo fatto uno scontro frontale.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Lissone oltre ai carabinieri di Biassono e alla Polizia locale di Sovico. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo. Due le persone rimaste ferite tra cui un 90enne trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza per essere sottoposto agli accertamenti del caso.

