Frontale tra due furgoni a Montesiro, chiusa via Puccini

Frontale tra due furgoni in via Puccini a Montesiro, frazione di Besana in Brianza. E' successo questa mattina, giovedì 23 novembre. La strada risulta al momento chiusa.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Frontale in via Puccini

L'incidente è accaduto venti minuti dopo le 8, all'altezza del civico 18 di via Puccini, nel tratto che da Montesiro porta all'intersezione delle "Cinque frecce". Coinvolti, come detto, due mezzi da lavoro e tre persone, tutti uomini, di 21, 35 e 54 anni. Sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Besana e della Croce rossa di Cantù. Al lavoro anche i Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale.

Feriti soccorsi in codice giallo

I feriti sono stati soccorsi in codice giallo. Al momento via Puccini risulta ancora interdetta al traffico, quest'ultimo deviato in via Don Gnocchi per chi arriva dall'oratorio di Montesiro.