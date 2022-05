Seregno

In serata a San Carlo fermato un disoccupato marocchino che aveva lanciato dal finestrino un fazzoletto con tre dosi di cocaina.

Momenti di tensione a Seregno. Arrestato dai Carabinieri un marocchino dopo una folle fuga in auto, durante la quale ha buttato dal finestrino un fazzoletto con tre dosi di cocaina.

Arrestato spacciatore dopo una folle fuga in auto

Attimi di paura e tensione domenica sera a Seregno. Un 23enne alla guida della propria autovettura ha tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri con una spericolata fuga nel traffico cittadino. Verso le 19 i militari della Sezione radiomobile della Compagnia locale nel transitare in via Colzani hanno incrociato un veicolo guidato da una persona dai tratti nordafricani che, notata la gazzella, ha intrapreso un’andatura di marcia più sostenuta per allontanarsi, cercando di non destare troppo sospetto.

La fuga fra le vie di San Carlo

I militari hanno deciso di seguirlo per effettuare un “controllo volante”, ma l’uomo ha accelerato improvvisamente. Attivati i lampeggianti e la sirena, gli operanti si sono quindi messi all’inseguimento dell’auto, una Volkswagen Polo nera, che ha aumento ancora di più la velocità attraversando incroci e rotatorie senza rispettare le precedenze e senza alcun riguardo per i pedoni che stavano attraversando la strada e che facevano appena in tempo a togliersi dalla traiettoria di corsa del mezzo.

Marocchino bloccato dai Carabinieri

La corsa folle, a tutta velocità, è proseguita lungo via Ripamonti e via Bacone, durante la quale non è passato inosservato il lancio di un fazzoletto bianco dal finestrino della Polo. Poche centinaia di metri dopo, alla fine di via San Carlo, la fuga è stata interrotta da una coraggiosa manovra della gazzella, che ha tagliando la strada alla vettura ed è riuscita a bloccarla mentre tentava la svolta in via Armellini. Scesi di corsa dall’autovettura di servizio, i militari hanno braccato il fuggitivo e, prima ancora che potesse intraprendere alcuna iniziativa, lo hanno messo in sicurezza.

Recuperate tre dosi di cocaina

Nel fazzoletto che era stato lanciato dal finestrino i militari hanno trovato tre dosi di cocaina. Il fuggitivo è un cittadino marocchino, celibe disoccupato con precedenti specifici tra i quali un arresto eseguito dai carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno nel dicembre scorso. E' stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma carabinieri di Seregno. L’indomani, dopo l’udienza di convalida e il contestuale giudizio direttissimo, in nordafricano è stato posto agli arresti domiciliari in una casa di Muggiò. Nei giorni scorsi altre operazione dei militari dell'Arma di Seregno.