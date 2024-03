A Seregno i funerali dell'assicuratore travolto da un tir in autostrada

A Seregno nel Santuario di Santa Valeria celebrati i funerali di Damiano Frati, l'assicuratore 61enne travolto e ucciso da un tir sull'Autostrada A4 nelle prime ore di sabato.

I funerali dell'assicuratore travolto da un tir

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, sono state celebrate le esequie di Damiano Frati, il 61enne residente a Giussano deceduto nella notte fra venerdì e sabato della scorsa settimana. Era sceso dall'auto e si era incamminato lungo la corsia dell'Autostrada A4, fra i caselli di Seriate e Telgate, quando è stato investito e ucciso da un autocarro in transito. Lavorava presso uno studio di amministrazioni condominiali con sede in città.

"La vita è dono di Dio"

"Di fronte alla morte le nostre parole non tengono - il pensiero del sacerdote, don Renato Mariani, durante l'omelia - Il tempo è un dono di Dio, la vita è dono di Dio e ce la prende quando meno ce lo aspettiamo, non per castigo ma per una scelta misteriosa nella sua libertà. Gesù ci dice: "Tenetevi pronti". Noi, distratti dalle nostre cose, crediamo di essere capaci di dominare anche la vita. Ma noi ci lasciamo guidare dal Signore che ci vuole bene". Il celebrante ha anche rivolto un pensiero al papà dell'assicuratore, "che in questo momento non è presente, ma possiamo comprendere la perdita di un figlio: sente uno strappo, un dolore grande".

"Una persona eccezionale"

Al termine della funzione, sul sagrato del Santuario, una nipote ha letto un pensiero carico di affetto per lo zio, "una persona eccezionale", e ne ha ricordato "la profondità, l'ironia, la sensibilità e l'empatia umana. Non sono riuscita a dargli quello che avrei voluto e che invece mi ha dato lui, ma lo avrò sempre nel cuore con gratitudine. Era una persona incredibile, capace di grande umanità e di dare affetto incondizionato oltre ogni misura e di questo gli sono davvero grata". Damiano Frati lascia la figlia Sonia, il papà Roberto, i fratelli Gilly con Paolo, Roberta con Renato, Fiorenzo con Anna, la cugina Angela e i nipoti.