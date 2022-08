Giussanese travolto da un'onda a Tenerife: trovato morto dopo tre giorni

Tragedia a Tenerife, al largo della spiaggia di Playa Almaciga. Ha perso la vita dopo un tuffo in mare Omar Nava, 32 anni, seregnese di origine residente a Giussano.

L'incidente a Playa Almaciga

Il giovane era in vacanza con la fidanzata sull'isola spagnola e dopo un tuffo in mare, alla spiaggia di Playa Almaciga, non è più riemerso. Secondo quanto è stato possibile ricostruire e riportato dai i siti online del posto, il giovane sarebbe stato risucchiato da un'onda anomala. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 23 agosto. Solo dopo tre giorni è stato ritrovato il corpo del ragazzo .

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi: il Centro di coordinamento dei servizi di emergenza Cecoes ha attivato tutte le ricerche per recuperare il giovane che è scomparso nelle acque, al largo della nota spiaggia. Dopo essere stato dichiarato disperso sono state attivate tutte le squadre del Cecoes: il soccorso marittino, l'elisoccorso, la polizia nazionale, la polizia locale e i bagnini della spiaggia. La zona molto conosciuta anche per essere un luogo pericoloso per nuotare è stata battuta a lungo senza esito.

Il ritrovamento

Il corpo del giovane è stato avvistato da alcuni bagnati a riva di una spiaggia, solo dopo tre giorni, il 26 agosto. I familiari di Omar, il papà Renato e il fratello Luca, sono subito volati a Tenerife per il riconoscimento della salma. E per il rimpatrio.

La raccolta fondi

Omar, cresciuto a Seregno, viveva a Giussano da soli due anni. Si era trasferito nel 2020. Pieno di vita e con tanti amici, era molto conosciuto. Subito dopo la terribile notizia gli amici hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i familiari e aiutarli nelle spese per il rimpatrio. Sulla piattaforma gofundme.com è possibile dare supporto alla sua famiglia e far sentire la propria vicinanza in questo momento così tragico. I fondi saranno devoluti interamente a Renato e Luca, padre e fratello di Omar, per sostenere le spese di rimpatrio da Tenerife all’Italia, le spese funerarie e per le altre iniziative in memoria di Omar.