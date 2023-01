Fuoco nell'orto, 80enne multato

Ha acceso un fuoco nell'orto per bruciare le sterpaglie, multato dalla Polizia Locale di Seregno. Sanzione di 250 euro a carico un pensionato 80enne.

Fuoco nell'orto di via Luini

L'episodio a metà mattinata di ieri, venerdì 13 gennaio, negli orti di via Luini, a Seregno. Verso le 10.30 un ufficiale del Corpo di Polizia Locale, in servizio sul territorio, ha notato una colonna di fumo nero. Il fumo era particolarmente intenso e proveniva da un incendio, in un'area di circa sei metri quadrati. L'agente ha chiesto alla Centrale operativa del Comando di inviare rinforzi e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Multato pensionato 80ennne

Un pensionato 80enne stava bruciando delle sterpaglie e scarti vegetali. L'ufficiale ha spento immediatamente le fiamme prima dell'arrivo dei pompieri. La pattuglia della Polizia Locale ha quindi multato l'uomo per la violazione del vigente regolamento di polizia urbana, con sanzione di 250 euro. Nel frattempo la colonna di fumo aveva attirato l'attenzione di molti cittadini, che avevano segnalato il pericolo al servizio di pronto intervento della Polizia Locale.