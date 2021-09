Tra Seregno e Meda, nella zona del Parco della Porada, la Polizia Provinciale è impegnata da giorni nel recupero di alcuni furetti abbandonati. Almeno sei.

Furetti abbandonati al Parco della Porada

I primi a segnalare alla Polizia Provinciale la presenza dei furetti alla Porada sono stati, giovedì 16 settembre, gli agenti della Polizia Locale di Seregno. L'avvistamento e il pronto intervento ha consentito il recupero di un animale. Ieri, venerdì 17 settembre, analoga segnalazione è arrivata da via Croce a Meda. Anche qui altri due animali sono stati messi in salvo e recuperati. Almeno tre sono ancora in giro. Chiunque ne avvisti uno è pregato di avvisare la Polizia Provinciale, che nel frattempo sta cercando di riportare nella tenuta da cui sono fuggiti alcuni daini.