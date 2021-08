Furgone a fuoco in un parcheggio: Vigili del fuoco a Limbiate

Un furgone ha preso fuoco questa mattina all'alba a Limbiate. La chiamata ai pompieri è scattata poco prima delle 6.

Furgone a fuoco in un parcheggio

I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti in via Pasquale Sottocorno dove, all'interno di un parcheggio pubblico, si trovava il furgone completamente in fiamme. Due le squadre di pompieri impegnate a spegnere le fiamme: Aps di Desio e l'autobotte proveniente da Bovisio Masciago. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell'ordine.

Non si segnalano feriti mentre le cause sono in corso d'accertamento.