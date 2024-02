A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato un furgone acceso con i finestrini rotti e completamente aperto in via Molinetto ad Arcore.

Furgone carico di alimenti per i distributori automatici rubato e abbandonato acceso

Ricostruire quanto accaduto è stato abbastanza semplice per gli agenti della Polizia locale. Questa mattina infatti il proprietario del mezzo aveva presentato formale denuncia ai Carabinieri perché nel momento di recarsi al lavoro non aveva più trovato il suo furgone che aveva parcheggiato ieri sera in Largo Vela, proprio nella zona davanti al Municipio.

Il furto sarebbe avvenuto questa notte. Ignoti hanno aperto il mezzo e hanno scardinato la cella frigorifera, probabilmente pensando si trattasse della cassaforte. Non avendo trovato nulla hanno abbandonato il mezzo acceso e la refurtiva poco distante, in via Molinetto, al confine tra Arcore e Villasanta.

Nella mattinata poi alcuni passanti, notato il mezzo, hanno subito allertato gli agenti della Polizia locale che sono intervenuti sul posto. Il furgone, come detto, è stato ritrovato acceso. Dopo l'intervento degli agenti e del carro attrezzi il mezzo è stato spento e poi rimosso.