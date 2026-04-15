Al 41enne romagnolo contestati 21 furti

L'uomo, già arrestato il 4 aprile scorso, inizialmente era accusato di nove colpi. Le indagini hanno permesso di raccogliere indizi per una serie di episodi fra Seregno, Desio, Seveso, Cesano e Meda

Aggiornato a 21 il numero dei furti contestati al 41enne romagnolo già tratto in arresto il 4 aprile per nove episodi in Brianza.

41enne accusato di 21 furti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nor – Sezione operativa della Compagnia di Seregno hanno concluso un’articolata attività investigativa che ha permesso di attribuire a un 41enne, già tratto in arresto lo scorso 4 aprile, la responsabilità di complessivi 21 furti. L’uomo, un cittadino italiano senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti, era stato inizialmente colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza per 9 episodi delittuosi, commessi tra i mesi di febbraio e marzo.

Le indagini dell’Arma

Il proseguimento delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, ha tuttavia consentito ai militari dell’Arma di raccogliere gravi e univoci indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per ulteriori 12 furti, portando così a 21 il numero totale dei colpi contestati. I reati, perpetrati a partire dal mese di gennaio, sono avvenuti in danno di numerose aziende ed esercizi commerciali situati nei comuni di Seregno, Desio, Seveso, Cesano Maderno e Meda.

Rubati denaro e beni tecnologici

Secondo quanto ricostruito attraverso la minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, l’autore agiva sistematicamente mediante l’effrazione di porte e finestre, asportando fondi cassa e beni tecnologici. Le attività degli inquirenti hanno inoltre permesso di recuperare e restituire ai legittimi proprietari la somma di oltre 2.500 euro in contanti, vari dispositivi elettronici e un veicolo asportato presso una ditta di Meda, verosimilmente utilizzato per la commissione di alcuni dei reati.

Denunciato un complice di Desio

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, in sette occasioni, avrebbe agito con il concorso di un 21enne residente a Desio. Al 41enne sono state contestate, infine, anche le condotte di ricettazione e di sottrazione di un bene sottoposto a sequestro penale di cui era proprietario. Per tutti i fatti sopra citati i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.