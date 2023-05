Furti su auto, arrestato un moldavo

Furti su auto, arrestato un 32enne moldavo in un'operazione congiunta fra Carabinieri e Polizia Locale. L'uomo fermato con un documento falso e uno zainetto pieno di arnesi da scasso.

Furti su auto, moldavo arrestato

Nella notte fra mercoledì e giovedì, verso la 1.45, a Seregno in piazza Linate 8 Ottobre 2001, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e gli agenti della Polizia Locale hanno arrestato un 32enne moldavo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e falsificazione di documenti di identità. E' stato fermato nell'ambito di un servizio coordinato tra l'Arma e il Corpo di polizia seregnese per contrastare e reprimere i furti di parti di auto di grossa cilindrata, in particolare Audi e Bmw. L'uomo era in sella alla sua bicicletta elettrica: nello zainetto che portava in spalla c'erano numerosi strumenti di precisione e da scasso, tipicamente utilizzati per smontare parti di ricambio di veicoli.

Fermato con un documento falso

Nelle ultime settimane, in seguito all'incremento dei furti di parti di auto - specialmente fanali, ognuno del valore di circa tremila euro - i Carabinieri e la Polizia Locale hanno avviato una serie di attività coordinate, alternandosi in servizi notturni in abiti borghesi supportati dalle gazzelle del pronto intervento dell'Arma. L'attenzione è stata focalizzata sui parcheggi e sulle zone in cui si erano consumati i furti. In particolare, la sinergia fra le forze dell'ordine, anche grazie all'impiego notturno degli agenti della Polizia Locale in motocicletta e in borghese, ha permesso proprio alla Polizia Locale di fermare l'uomo sospetto e di far intervenire l'Arma. Il moldavo aveva un documento falso, una carta di identità bulgara, ed è stato tratto in arresto.

Il 32enne è finito in carcere

Contestualmente l'uomo è stato denunciato in stato di libertà anche per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli accertamenti del caso per accertare eventuali connessioni con la serie di furti registrata nell'ultimo periodo, per danni complessivi di decine di migliaia di euro. Il 32enne è stato processato per direttissima presso il Tribunale di Monza e trasferito nella casa circondariale del capoluogo brianzolo. L’operazione suggella l’eccellente livello di coordinamento e collaborazione tra l’Arma e il Corpo della Polizia Locale di Seregno, ancora una volta capaci di ottenere insieme un importante risultato operativo.