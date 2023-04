Tre auto cannibalizzate in una notte

Ancora una raffica di furti ai danni delle auto di grossa cilindrata a Seregno. Cannibalizzate in una sola notte tre Audi in via Fermi, via Oriani e via Appiani. Molto ingenti i danni.

Cannibalizzate tre auto in un notte

Non si arresta la sequenza dei furti sulle auto di grossa cilindrata. Nei giorni scorsi in una sola notte sono state cannibalizzate tre Audi parcheggiate in strada, in altrettanti punti della città. In via Fermi, in zona Sant'Ambrogio, presa di mira l'Audi Q5 di un residente: sono stati rimossi i fanali anteriori e, all'interno dell'abitacolo, l'intero cruscotto, il navigatore e il blocco del cambio. Per penetrare i ladri hanno rotto un piccolo finestrino posteriore. Nessuno in zona ha sentito o visto nulla di strano.

Ladri due volte a Sant'Ambrogio

A poca distanza, in via Oriani, razziata una Audi A4 station wagon di proprietà di un seregnese, che aveva lasciato la vettura sotto casa. Anche in questo caso è stato rotto un finestrino del lato guida per entrare e rimuovere il cruscotto. Presi anche i fari a led, dopo aver sganciato il paraurti. Nelle stesse ore, in via Appiani è stata cannibalizzata anche una Audi A 4 di recente immatricolazione, che era in sosta accanto alla Corte del Cotone.

Un colpo anche alla Corte del Cotone

In via Appiani analogo il modus operandi dei furfanti, evidentemente molto esperti che agiscono su commissione per rivendere i pezzi di ricambio sul mercato nero: hanno piegato un finestrino per riuscire ad aprire la portiera per poi penetrare all'interno. Smontati e rubati la parte elettronica, il conta chilometri, il navigatore, il blocco del cambio e persino tutti i profili cromati. Pochi giorni prima si erano registrati episodi analoghi ai danni di tre vetture in sosta nel parcheggio pubblico sotterraneo di piazza Risorgimento e altre due in strada, in via Lamarmora e in via Carlini.