Furto al seggio, nuova denuncia per il ladro di Carate

Ha rubato nella mensa della scuola a Carate Brianza dove era allestito il seggio elettorale per le regionali ed è stato nuovamente denunciato.

Il furto alla mensa della scuola di Carate

E' successo nella serata di ieri, domenica 12 febbraio, attorno alle 22, quando i Carabinieri di presidio ai seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia allestiti all’interno del plesso della primaria di via Mazzini dell'istituto comprensivo statale “Gian Domenico Romagnosi” di Carate Brianza, hanno sentito dei rumori provenire dal piano interrato dove si trova la mensa della scuola e, subito, hanno chiesto il supporto di una delle pattuglie in circuito.

I militari dell’Arma hanno subito controllato la mensa e le cucine. Nessuna presenza all’interno, ma solo una porta lasciata aperta con i segni evidenti di una forzatura.

Nel frattempo, sul posto è stato chiesto l'intervento di una gazzella in ausilio. I carabinieri, che hanno perlustrato la zona, hanno intravisto nella penombra un uomo allontanarsi speditamente sul marciapiede lungo il muro esterno dell'edificio scolastico.

Gli si sono avvicinati per controllarlo e il soggetto, sentiti i carabinieri alle costole, dopo alcuni movimenti repentini quasi volesse intraprendere la fuga, si è fermato e ha consegnato i documenti e una busta della spesa contenente vari generi alimentari freddi, come appena prelevati da un frigorifero.

Rubati formaggi e altri generi alimentari per quasi 200 euro

Colto con le mani nel sacco, dopo alcuni tentennamenti, il sospettato ha ammesso di essere appena uscito dalla mensa dell'istituto dove si era introdotto forzando un’uscita d’emergenza e all’interno della quale aveva prelevato generi alimentari tra cui numerosi pezzi di formaggio per un valore complessivo di quasi 200 euro.

Terminati gli accertamenti del caso, l’uomo, E.R., un 35enne originario di Brescia, senza fissa dimora ma che da tempo è solito aggirarsi nel comune di Carate Brianza, celibe, disoccupato, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Sul conto del 35enne, gravava già il procedimento per un altro colpo andato male avvenuto solo qualche giorno fa quando, dopo essersi introdotto all’interno di una ditta nella zona industriale, aveva forzato dei distributori automatici di snack e bevande per prelevare delle monete e si era ferito lasciando vistose tracce di sangue. Poi, grazie a una spedita attività di indagine era stato trovato con inequivocabili indizi, compresa la mano ferita, e denunciato dai carabinieri.