Derubata della collana d'oro con la scusa della... cacca d'uccello

Hanno derubato un'anziana della preziosa collana d'oro, con la scusa di una... cacca d'uccello che le aveva sporcato i pantaloni. E' successo in pieno giorno e in una strada molto frequentata del centro di Seregno, davanti all'ospedale Trabattoni Ronzoni.

Diabolico furto in centro città

Diabolico furto, domenica 11 maggio, a metà mattinata in via Verdi. In azione un uomo e una donna sulla quarantina, stranieri, forse sudamericani. Hanno preso di mira una coppia di anziani pensionati, 80enni, residenti a Carate Brianza: i coniugi erano appena arrivati a Seregno per fare una passeggiata e gustare un caffè in centro storico.

La scusa della cacca d'uccello sui pantaloni

I malfattori, senza farsi notare, probabilmente con uno spray hanno imbrattato i pantaloni dei coniugi, poi si sono avvicinati per offrire aiuto a ripulirli, utilizzando qualche fazzolettino di carta. Asserivano che si trattava di cacca d'uccello, finita sfortunatamente sui vestiti. "Guardi signora, anche i suoi pantaloni sono sporchi", ha aggiunto lo straniero, che poi ha passato i fazzoletti anche sui capelli della malcapitata pensionata. Proprio in quel frangente, profittando di un po' di confusione, il ladro con destrezza le ha sfilato la collana d'oro, del valore di ottomila euro. Prima di andarsene, i due stranieri sono stati persino ringraziati dai coniugi brianzoli, ancora ignari dell'accaduto.

A casa la scoperta del furto della collana

Marito e moglie caratesi, soltanto dopo il rientro a casa in auto, si sono accorti del furto subito in strada e hanno chiamato i Carabinieri per formalizzare la denuncia. Per fortuna in via Verdi i ladri non erano riusciti a sfilare il bracciale indossato dall'anziana della medesima parure, né l'orologio e il portafogli del marito. I pensionati erano comprensibilmente molto irritati dall'accaduto e persino dei ringraziamenti ai due responsabili. Che non erano persone gentili, bensì ladri.