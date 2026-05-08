Furto in chiesa, rubati cinque calici

Furto nella chiesa parrocchiale di Cimnago, frazione di Lentate sul Seveso: ignoti si sono introdotti in sacrestia e hanno rubato cinque calici. L’amara scoperta è stata fatta dalla sacrista: una volta giunta alla chiesa in via San Michele del Carso per aprirla si è accorta dell’intrusione.

Furto in chiesa a Cimnago: rubati cinque calici

In base a quanto ricostruito, i furfanti sono entrati dal retro, passando dall’ufficio parrocchiale, per poi accedere alla sacrestia. Qui avrebbero messo le mani sui calici (dei quali uno sembrerebbe particolarmente prezioso), per poi dileguarsi. Parrebbe che siano stati rubati anche dei pacchi destinati alla Caritas, ma su questo aspetto sono ancora in corso accertamenti, come conferma il parroco, don Marcello Grassi, che ha avvisato i Carabinieri dell’episodio.

L’appello del parroco dal pulpito: “Chi avesse le foto dei calici ce le procuri”

Durante le Messe di domenica 3 maggio, dal pulpito, ha informato i fedeli del furto, invitando chiunque avesse delle fotografie dei cinque calici sottratti a procurargliele. Purtroppo la zona della chiesa non è sorvegliata da telecamere, quindi sarà ancora più complicato riuscire a risalire ai responsabili.

Non è la prima volta che i furfanti prendono di mira la chiesa

Non è la prima volta che la parrocchiale della frazione viene presa di mira dai furfanti. Nel 2006 ignoti avevano scassinato una porta per introdursi in chiesa. Una volta all’interno avevano tentato di forzare il tabernacolo, ma erano riusciti solo a danneggiarlo, senza aprirlo.