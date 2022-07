Ennesimo furto di computer all'istituto Levi di via Briantina. I furfanti nottetempo hanno asportato diciannove pc portatili: si tratta del terzo episodio in appena tre mesi.

Ennesimo furto di computer al Levi

Ancora un furto, l'ennesimo, ai danni dell'istituto Levi di via Briantina, il cui immobile è di proprietà della Provincia. I furfanti sono riusciti a penetrare in un'aula al piano terra, dopo avere segato e rimosso una sbarra metallica a protezione di una finestra laterale. Il bottino è di diciannove computer portatili.

Il furto nelle ore notturne

Il furto si è consumato nella notte scorsa o in quella precedente. Il personale scolastico aveva effettuato un sopralluogo due giorni fa e tutto il materiale era al proprio posto. Dopo gli ultimi furti i pc erano stati collocati in un'aula con porta blindata ma, evidentemente, non è bastato.

Severo il dirigente scolastico

Severo il commento del dirigente scolastico, Massimo Viganò: " È diventato un self service e la responsabilità è della Provincia, che ancora non ha provveduto a mettere i sensori più volte sollecitati" per scongiurare questa interminabile sequenza di intrusioni.

Le precedenti intrusioni

A fine aprile i ladri avevano portato via sette personal computer utilizzati dagli studenti della scuola, che propone diversi indirizzi di studio: liceo scientifico, sistema moda e logistica. Soltanto una settimana più tardi, e con una dinamica simile, erano spariti quattordici pc che si trovavano nelle aule al secondo piano. L'anno scorso in primavera un'altra intrusione nella scuola di via Briantina, con un bottino di ben 26 computer. Una vera e propria razzia.