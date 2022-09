Gattino incastrato in una cabina elettrica, salvato dai pompieri. I Vigili del Fuoco di Lazzate sono intervenuti ieri pomeriggio, domenica, a Limbiate

Si era infilato in una cabina elettrica e non riusciva più a uscire, è stato salvato dai pompieri. Delicato intervento ieri pomeriggio, domenica 11 settembre, per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lazzate. La squadra è intervenuta a Limbiate per recuperare un gattino che era rimasto incastrato all'interno di un tubo corrugato di una cabina elettrica situata vicino alla residenza sanitaria Papa Giovanni XXIII, in via Buonaparte, al quartiere Mombello. I pompieri sono riusciti a liberare il piccolo felino, che, nonostante lo spavento, era in buone condizioni di salute, e ad affidarlo alle cure del personale di Ats.