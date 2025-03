Stava mangiando al punto pappa in una delle colonie feline di Cesano Maderno quando, all’improvviso, è stato azzannato da due cani liberi. Per "Zorro", 15 anni, il boss della colonia felina di via Valmalenco, a Molinello, non c’è stato scampo.

Gatto azzannato e ucciso da due cani

La denuncia è de Le Stregatte, l’associazione di volontariato impegnata da anni nella gestione di sette colonie feline del territorio comunale fornendo, oltre al cibo, anche assistenza veterinaria e non solo, ai gatti. L’aggressione è avvenuta alle 15 di domenica 9 marzo. Marta Vesci, vicepresidente dell’associazione e tutor della colonia felina, ha presentato un formale esposto alla Polizia Locale.

“Zorro è stato brutalmente azzannato e ucciso da due cani simil rottweiler - spiega Marta Vesci - Il gatto si trovava nel punto cibo a mangiare quando è stato sopraffatto dai due cani che lo hanno azzannato al collo e lo hanno trascinato fino alla proprietà privata in cui vivono che è priva di cancello e recinzioni".

L'intervento di Polizia Locale e Ats Brianza

Avvisata da alcuni residenti, gli stessi che hanno chiesto l’intervento della Polizia Locale, una delle Stregatte ha subito raggiunto la colonia felina per recuperare il corpo straziato del gattone nero e seppellirlo. Sul posto anche gli operatori di Ats Brianza.

"Oggi è successo al povero Zorro, che viveva in quella zona da oltre 15 anni, domani potrebbe capitare a un bambino, a un anziano o a chiunque i cani vedano come preda o gioco - commenta preoccupata Marta Vesci - Ma i cani stessi potrebbero essere vittime di incidenti".

L'appello delle volontarie e le indagini

Da qui l’appello perché chi ha un cane faccia quanto deve perché gli animali non vaghino incustoditi e non rechino danni.

"Faccio fede che vengano rispettati gli articoli 2052 del Codice civile e 672 del Codice penale che prevedono sanzioni verso chi non custodisce i propri animali recando danno a terzi», dice la vicepresidente Vesci.

La Polizia Locale, che ha subito provveduto a identificare i padroni dei due cani, intimando loro di recintare la loro proprietà, sta completando gli accertamenti per verificare il rispetto della normativa.