Gelsia Point aperti anche ad agosto. La clientela potrà consultare gli orari di apertura direttamente sul sito dell’azienda mygelsia.it

Gelsia Point aperti anche ad agosto

Dopo la progressiva riapertura dei Gelsia Pojnt, a partire dal 4 maggio scorso, l’azienda di Seregno, attiva nella vendita di luce e gas, annuncia che gli sportelli commerciali di Lissone, Limbiate, Trezzo sull’Adda, Canegrate e Muggiò rimarranno aperti su turni per tutto il mese di agosto.

A partire dal 3 fino al 29 di agosto, il Gelsia Point di Seregno, in via Palestro 33, sarà aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì e, a differenza degli anni scorsi, sarà aperto anche tutti i sabati mattina, tranne a Ferragosto. Una decisione in linea con il piano attuato da Gelsia a seguito dell’emergenza Covid, che come sempre ha messo al centro di ogni sua iniziativa la vicinanza ai clienti e al territorio.

La clientela potrà così consultare gli orari di apertura direttamente sul sito dell’azienda mygelsia.it e recarsi di persona presso il Gelsia Point prescelto per chiedere informazioni, pagare le bollette o attivare nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica o gas, approfittando ancora dell’operazione a premio “Kit Protezione Gelsia”.

TORNA ALLA HOME