Generoso fino alla fine: ha donato le sue cornee

Grande cordoglio per l'addio ad Alessandro Togno, storico meccanico di Giussano. Per diversi anni ha lottato contro la malattia, si è spento all'età di 62 anni e la sua famiglia ha acconsentito all'espianto delle cornee.

Era stato un abile meccanico

Aveva lavorato per tutta la vita fra le auto e i motori come meccanico, e qualche anno dopo la pensione, nel 2017, è purtroppo arrivata la malattia che lo scorso lunedì 30 maggio, se l’è portato via.

Grande cordoglio in città per la scomparsa di Alessandro Togno, 62 anni, che si è spento all’hospice di Giusano, dopo una lunga battaglia contro il tumore. Aveva lavorato a lungo presso le concessionarie Peugeot e AutoRoma di Giussano ma anche all’officina Annoni di Briosco.

Negli ultimi anni, da pensionato, amava trovarsi con gli amici presso la Cooperativa di Paina per una partita a carte, ma amava anche seguire lo sport in TV.

Un gesto di grande generosità

Una persona semplice, combattiva e di grande generosità. L’ha dimostrato fino alla fine: le sue cornee sono state espiantate e innestate su due persone non vedenti, che potranno così tornare a vedere proprio grazie a questo grande gesto, voluto dalla sua famiglia, proprio per onorare il suo altruismo e generosità. Togno non era iscritto all’Aido ma, quando i medici dell’hospice hanno chiesto ai suoi familiari se fossero favorevoli alla donazione, hanno subito acconsentito, interpretando anche quello che sarebbe stato il volere del loro caro.

