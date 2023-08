Generoso fino alla fine, tanto da donare le cornee: addio a Francesco Zappalà

Grande cordoglio a Giussano per l'ultimo saluto, ieri, mercoledì 16 agosto, a Francesco Zappalà. Il giussanese, originario della Sicilia, aveva 75 anni e soffriva di problemi cardiaci. Riservato, ma di grande generosità, ha donato le cornee.

Le origini e la famiglia

Si è spento all’età di 75 anni Francesco Zappalà, arrivato dalla Sicilia in città parecchi anni fa. Originario della provincia di Catania, viveva a Giussano insieme alla moglie Maria Rosaria Todarello; padre di Stefania, Roberta e Andrea era anche un amorevole nonno.

Da tempo soffriva di problemi cardiaci

Zappalà è deceduto presso ospedale di Desio il 12 agosto per problemi cardiaci e il 16, in molti hanno voluto dargli l’ultimo saluto partecipando ai funerali celebrati in basilica. Muratore di professione ha lavorato per diversi anni fino ad arrivare alla pensione nel 2012. Riservato, faceva vita molto ritirata in famiglia, in parte condizionata anche dalle condizioni di salute.

La decisione di donare

Quando i medici dell’ospedale di Desio hanno proposto la donazione delle cornee, i familiari di Francesco conoscendone l’indole generosa e la disponibilità, hanno subito acconsentito all’espianto. Le stesse cornee, subito inviate alla Banca degli Occhi di Monza, dopo gli opportuni trattamenti, entro 8-10 giorni verranno innestate su due pazienti non vedenti in attesa presso l’ospedale San Gerardo, ridando loro la vista (e con essa la vita) dopo averla persa per malattia irreversibile della cornea o per grave trauma contusivo della cornea stessa.

Aido

Quella di Zappalà è la 232° donazione di un giussanese dalla fondazione dell’Aido-Giussano nel 1979, di queste 206 sono donazioni di cornee e 26 quelle di organi. Prima di lui, a fine luglio, c’era stata quella di Maria Cuomo, di Paina titolare insieme al marito della storica macelleria Bisogno.