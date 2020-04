Gionny Scandal cuore d’oro: “A Meda faccio la spesa a chi ha bisogno”

Il rapper Gionny Scandal ha deciso di aiutare le persone che, a causa del Coronavirus, si trovano in grande difficoltà economica, anche solo per fare la spesa. Aiuterà i concittadini di Meda, dove abita.

Gionny Scandal: “A Meda faccio la spesa a chi ha bisogno”

“Ho deciso di aiutare tutte le persone che in questo momento delicato non posso permettersi nemmeno di fare la spesa. Ho deciso di aiutare chi non riesce davvero a procurarsi la spesa nel Comune di Meda, dove abito e da dove come da decreto non si può uscire. Mi occuperò personalmente, gratuitamente, di portar loro un po’ di spesa. Dobbiamo essere più umani, indipendentemente dal colore della pelle e dalla nazionalità”.

“Tutti possiamo fare qualcosa”

Penso che in questo momento sarebbe bello che tutti quanti facessero un’opera di bene nei confronti di chi ha più bisogno – ha proseguito il rapper. Ci ho ragionato molto personalmente e ho deciso che è il momento di dare una mano”.

Nel video il rapper spiega nel dettaglio come fare per ricevere un aiuto:

