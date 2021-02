Giorno del Ricordo, incontro online con lo storico Oliva

Giorno del Ricordo, incontro online con lo storico Gianni Oliva. Patrocina l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno.

Giorno del Ricordo, incontro online

In occasione del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, istituito per non dimenticare le vittime delle foibe e il drammatico esodo degli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, l’Amministrazione comunale patrocina un incontro online con lo storico Gianno Oliva. L’incontro tratterà del tema “Foibe, le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell’Istria”.

“Coltivare la memoria”

Modera Eva Musci, direttrice artistica della rassegna “Voci della Storia” nella quale la proposta di Cesano Maderno è inserita. L’appuntamento è alle 21 di oggi, 10 febbraio, Giorno del Ricordo. Queste le parole del sindaco Maurilio Longhin: