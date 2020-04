Giovane operaio accusa un malore in un’azienda di Carate Brianza. E’ accaduto circa un’ora fa.

Giovane operaio accusa un malore

Un operaio di 27 anni è stato soccorso poco dopo le 14 presso l’azienda Cosmelux di via Rivera. Il giovane lavoratore ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Immediatamente è stato soccorso dai colleghi presenti in azienda che hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza.

L’arrivo dei soccorsi

Inizialmente per l’uomo si è temuto il peggio tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Quando però i soccorritori del Seregno Soccorso sono arrivati sul posto, il 27enne fortunatamente aveva già ripreso conoscenza. L’operaio è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.

TORNA ALLA HOME