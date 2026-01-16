Giovane scomparso da casa, a Triuggio ricerche in corso con unità cinofile e droni

Sono in corso in queste ore a Triuggio le ricerche di un giovane di 26 anni allontanatosi da casa.

Dopo la denuncia presentata ai Carabinieri dalla famiglia è stato attivato il piano di ricerca coordinato dalla Prefettura. Le ricerche iniziate alle 3 di notte si stanno concentrando soprattutto nella zona del Bosco del Chignolo anche con l’impiego di unità cinofile e droni che stanno perlustrando tutta l’area.

Al momento non si hanno altre notizie sulla scomparsa del giovane, classe 2000, che risiederebbe a Besana in Brianza.

Sul posto un dispiegamento di forze tra Carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e squadre dei Vigili del fuoco.

Sul posto è stato allestito un Posto di Comando Avanzato (Ucl) per il coordinamento delle operazioni.

Operano unità cinofile, squadre a piedi per la battuta dell’area boschiva, personale TAS2 per il supporto topografico e la gestione dello scenario, nonché il sistema Imsi Catcher, dispositivo tecnologico impiegato per la localizzazione di persone scomparse tramite segnali di telefonia mobile.

Sono inoltre presenti le Forze dell’Ordine e vari enti, impegnati nelle attività di ricerca e nel presidio dell’area.

Le operazioni stanno proseguendo senza sosta e potranno essere ulteriormente implementate nelle prossime ore con l’impiego di ulteriori risorse, qualora necessario.