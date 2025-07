Giovedì i funerali di Geraldine, la 33enne uccisa a Macherio

Fissata la data dei funerali

I funerali saranno celebrati alle 15.30 nella Parrocchia Santi Gervaso e Protaso, poi la salma raggiungerà il Perù dove sarà tumulata

Si terranno giovedì 31 luglio a Macherio i funerali di Geraldine Sanchez Nunes Yadana, la 33enne di origine peruviana uccisa, non lontano da casa, a Macherio. Per l’omicidio è stato arrestato l’ex compagno Alexander Vilcherrez Quilla, 38 anni. È indagato per omicidio aggravato e atti persecutori.

Giovedì i funerali di Geraldine

I funerali di Geraldine saranno celebrati alle 15.30 nella Parrocchia Santi Gervaso e Protaso, poi la salma raggiungerà il Perù dove sarà tumulata.

Eseguita l'utopsia

Nel frattempo, la scorsa settimana, è stata eseguita l’autopsia sulla vittima.

Mercoledì 16 luglio la 33enne stava facendo rientro a casa a piedi dopo una giornata di lavoro come badante: l’ex compagno, Alexander Vilcherres Quilla, coetaneo e connazionale, l’ha sorpresa e trascinata in un casolare abbandonato in via Visconti dove l’ha strangolata a morte.

Pochi istanti dopo ha preso il telefono dell’ex compagna per scattare un selfie e ha caricato la foto sullo stato di whatsapp della donna accompagnata dalla frase «verdadero amor» (vero amore). A casa, in via Roma, dove la 33enne vveva da dieci mesi, l’attendevano i due figli di 14 e 17 anni, che sono accorsi disperati sul luogo della tragedia.

«E’ scappata dal Perù perché lui la picchiava - ha raccontato Andrés Sanchez Nunez, zio della vittima, il giorno dopo l’accaduto - Lui non si è mai rassegnato alla fine della loro relazione e circa sei mesi fa è ricomparso - ha sottolineato con la voce rotta - Voleva riallacciare con mia nipote».

Il Comune, in coordinamento con le autorità competenti e tramite i Servizi sociali, si è subito attivato per garantire un tempestivo intervento a tutela dei minori coinvolti.