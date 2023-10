Giovedì i funerali di Giada, la 14enne scomparsa dopo un malore a scuola

Si terranno giovedì 26 ottobre nella chiesa di San Giovanni a Busnago i funerali di Giada Pollara, la giovanissima - appena 14 anni - scomparsa a seguito di un malore che l'ha colpita mercoledì scorso, 18 ottobre, durante l'ora di educazione fisica mentre si trovava a scuola presso l'Istituto superiore "Bellisario" di Inzago.

Giovedì i funerali di Giada, la 14enne scomparsa per un malore a scuola

I funerali sono stati annunciati da mamma Diana e papà Alessandro e dai familiari più stretti a cui in queste ore si è stretta tutta la comunità busnaghese.

Il malore e i soccorsi

La giovane Giada, durante l’ora di educazione fisica, stava eseguendo il Test di Cooper quando, improvvisamente, durante la corsa, si era sentita male e si è accasciata al suolo colpita da un arresto cardiaco, davanti agli occhi impietriti dei compagni e dei docenti.

Immediatamente era scattato l’allarme ed erano iniziate le manovre di rianimazione. Nel frattempo all’Istituto erano arrivati i soccorritori del 118 con l’elisoccorso. La ragazza era stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ricoverata in Terapia intensiva in condizioni disperate. Dopo la dichiarazione della morte cerebrale, il suo cuore ha cessato definitivamente di battere ieri pomeriggio, lunedì 23 ottobre.

I funerali

La salma della giovane Giada si trova presso la Chiesetta dell'Oratorio di Busnago in attesa dell'ultimo saluto che si terrà giovedì 26 ottobre alle 15 nella chiesa di San Giovanni Evangelista in piazza Roma.