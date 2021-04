Giussano, addio a monsignor Angelo Sala. Aveva 91 anni

Grande cordoglio soprattutto a Robbiano

Si è spento ieri, monsignor Angelo Sala, classe 1929, una vera istituzione e punto di riferimento per molti fedeli, soprattutto nella sua comunità di Robbiano; per tutti don Angelo – così i robbianesi lo conoscono – è stato un «campione della fede ambrosiana» e dei sacerdoti di una certa tempra. Per 10 anni è stato a fianco del cardinale Martini – a partire dal 1982 occupandosi della pastorale del lavoro – una intera vita sacerdotale condotta sul fronte della predilezione dei poveri e dei lavoratori, sempre pronto a progettare, stimolare, lanciare messaggi a chi incontra sul suo cammino.

Molte le esperienze pastorali, in tanti anni di sacerdozio, coadiutore a Tradate, a Oggiono come parroco, a Cinisello e, poi, per 13 anni a Garbagnate Milanese. A Giussano nel 2008, a fianco di don Silvano Caccia, ha dato il suo prezioso contributo per l’avvio della comunità San Paolo, rimanendo collaborare dei due parroci che si sono succeduti, don Norberto Donghi e don Sergio Stevan. A Robbiano don Sala ha trovato anche memoria viva dell’opera e degli insegnamenti di don Rinaldo Beretta, manifestando costante vicinanza alla Cooperativa, di cui è stato a lungo assistente spirituale.

Camera ardente in chiesa

La camera ardente è stata allestita presso la chiesa parrocchiale. Potrà essere visitata questo pomeriggio dalle 15 in poi. Questa sera alle 21.10 (dopo la Santa Messa) sarà celebrato il Rosario in chiesa. La capienza della chiesa è limitata a 90 persone, per questo motivo sarà possibile unirsi in preghiera da casa con la radio parrocchiale.