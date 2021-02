Giussano, apre lo sportello lavoro a partire dal 15 febbraio

Nuovo servizio per i cittadini

Il nuovo servizio, gestito in collaborazione con la Provincia e AFOL MB, è rivolto alle persone residenti o domiciliate nel Comune che necessitano di un supporto nella ricerca di un lavoro o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo e alle aziende del territorio che desiderino usufruire dei servizi di AFOL MB (preselezione, attivazione di tirocini, consulenza normativa o supporto alle crisi aziendali).

Il sindaco

«Sono molto soddisfatto dell’attivazione di questo nuovo servizio che ritengo sia di massima utilità, soprattutto in un periodo caratterizzato da una profonda crisi economica a cui, conseguentemente, corrisponde un calo delle opportunità lavorative – ha dichiarato il sindaco Marco Citterio – Sono altresì soddisfatto della sinergia che si è creata con la Provincia e con Afol Mb in quanto ritengo che proprio da queste forme di collaborazione nascano i progetti migliori in grado di raggiungere buoni risultati. Sono certo che lo sportello costituirà un valido punto di orientamento per tutti i cittadini che stanno vivendo questo periodo con maggiore apprensione e una speranza concreta per la ricerca di nuovi posti di lavoro».

Le attività svolte

Saranno svolte diverse attività: di accoglienza ed informazione , ma ci sarà anche il servizio di consulenza orientativa mirato all’accertamento di conoscenze, capacità ed esperienze effettive di ciascuno, per poter costruire un progetto

professionale mirato all’inserimento professionale piuttosto che al ‘rinforzo’ di competenze mediante percorsi formativi specifici. AFOL realizza colloqui di accompagnamento al lavoro con momenti di affiancamento

‘on the job’ e con azioni mirate di ricerca, così da consentire l’acquisizione di strumenti

autonomi di gestione della ricerca attiva del lavoro. Inoltre, lo sportello lavoro si propone come supporto per le imprese che hanno la necessità di reclutare personale, di corsi di formazione, di consulenza normativa e

laddove necessario di supporto per eventuali crisi aziendali.

Modalità di accesso

Lo sportello sarà attivo presso la palazzina comunale “La stazione” (ex sede ASL), in via Fermi 2 – angolo Via Milano

il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13.30 alle 16.30; il venerdì invece sarà aperto al mattino dalle 8.30 alle 13.30 sempre su appuntamento. E’ possibile fissare un appuntamento chiamando il numero verde: 800766676 oppure inviando una mail a sportellolavoro@comune.giussano.mb.it