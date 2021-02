In questo periodo di emergenza sanitaria ma anche economica sono tante le persone alla ricerca di un’occupazione. Tante le opportunità di lavoro pubblicate sul sito dal Centro per l’Impiego della Provincia di Monza e Brianza.

Tante opportunità di lavoro offerte dai Centro per l’Impiego della provincia

Ingegneri, architetti, tecnici, periti, impiegati, operai. Sono diverse le opportunità di lavoro pubblicate sul sito di Afol (Agenzia Formazione orientamento Lavoro) di Monza e Brianza. Alcune sono in scadenza a breve mentre per altre ci sono ancora diversi giorni per presentare la propria candidatura. Le possibilità spaziano dall’annuncio di lavoro per neolaureati, a quella full time, alla sostituzione maternità.

Vediamo nel dettaglio tutte le figure ricercate in questo momento: