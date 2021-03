Giussano, architetto in cantiere cade mentre sta facendo un sopralluogo

Giussano, architetto cade in cantiere, in via Pontida

Infortunio sul lavoro

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in pieno centro. Un architetto, una donna di 60 anni, è caduta mentre stava facendo un sopralluogo in un cantiere, in un edificio in ristrutturazione al civico 11. L’architetto è precipitata da un’altezza di 3- 4 metri riportando diverse ferite.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati immediatamente ambulanza e automedica, i carabinieri, gli agenti della polizia locale e l’elisoccorso che è atterrato nella piazza del nuovo parco urbano. La donna è stata subito stabilizzata e trasportata in codice rosso, a bordo dell’elisoccorso, all’ospedale. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.