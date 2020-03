Giussano: aumentano i casi di contagio, iniziano le sanificazioni e arriva l’ esercito.

Gli aggiornamenti del sindaco

Giussano: aumentano i casi di contagio, iniziano le sanificazioni e arriva l’ esercito. Nuovo video appello del sindaco Marco Citterio che questa mattina ha informato i cittadini sul numero dei casi positivi da Covid19 in città. Al momento in città le persone affette da coronavirus sono 23 e un solo decesso. Sono poi state avviate le sanificazione delle strade sia nel capoluogo, ma anche a Paina, Birone e Robbiano. Il primo cittadino ha poi voluto ricordare ai giussanesi che è consentito il ritiro dei sacchetti dell’immondizia presso i distributori e anche l’approvvigionamento dell’acqua presso le “casette dell’acqua”. Ha poi ricordato il numero verde cui rivolgersi in caso di particolari dubbi o informazioni ( numero verde 800 26 60 20 oppure mail urp@comune.giussano.mb.it). REsta sempre attivo il numero per spesa e farmaci a domicilio per le persone in condizione di fragilità, basterà chiamare il 339.8753922 . Citterio ha infine rinnovato l’invito a tutta la cittadinanza di “stare a casa” e informato che i controlli da parte della polizia e carabinieri si sono intensificati anche con la presenza dell’Esercito.