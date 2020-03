Giussano, prima vittima da coronavirus. L’annuncio del sindaco sui social

Aumentano i contagi

Poco fa il primo cittadino, attraverso un video ha dato la comunicazione e gli aggiornamenti sui contagi alla cittadinanza. Al momento sono saliti a 17 le persone che risultano positive al Covid19. Il sindaco ha voluto inoltre ricordare gli ultimi provvedimenti presi, con la chiusura dei parchi pubblici, del mercato e delle aree per cani. Ha ribadito infine l’importanza di restare a casa: più stringenti saranno i controlli da parte delle forze dell’ordine e dell’esercito per evitare che i cittadini circolino per le strade, senza una reale necessità.