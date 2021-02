Giussano: auto si ribalta, soccorsa una 67enne . L’incidente questa mattina intorno alle 9.15 in via Monte Resegone.

Grande spavento questa mattina, venerdì 19 febbraio, per una 67enne coinvolta in un incidente con la propria auto intorno alle 9.15 a Giussano. In base a quanto accertato fino a questo momento la donna stava percorrendo via Monte Resegone, quando per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che è finito sottosopra in mezzo alla carreggiata.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 della Croce bianca di Besana in Brianza, affiancati dai Vigili del fuoco di Monza. I soccorritori, arrivati in codice rosso, hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno accertato che le condizioni della 67enne non erano particolarmente gravi, derubricando quindi l’intervento in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Giussano per i rilievi di rito.