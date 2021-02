Giussano, disoccupato si improvvisa fattorino in bici

Giussano, disoccupato si improvvisa fattorino e consegna la spesa a domicilio in bici

L’idea di un 40enne come antidepressivo

Si è inventato un lavoro come antidepressivo alla pandemia. E’ disoccupato e offre servizio di spesa a domicilio a Giussano e frazioni, con una commissione minima di un euro per 10 articoli, più 10 centesimi per ogni articolo aggiuntivo. Silvio Marcellino, 40 anni, residente in città, è un imbianchino, un decoratore e si arrangia bene anche con piccoli lavori edili, ma in questo momento è disoccupato e per passare le giornate e «tenere botta» ai vari lockdown e restrizioni, ha deciso di «inventarsi» un’occupazione alternativa. Ha distribuito in giro dei volantini nella speranza che qualcuno lo contatti per qualche servizio. «Ho deciso di lanciare questa iniziativa un po’ come antidepressivo – spiega – giusto per fare qualcosa, ora che sono senza lavoro. Sono fermo ormai da diversi mesi. E i vari lockdown non hanno aiutato. Ho pensato che potesse essere un modo per rendersi utile e per tenersi in forma. Sono uno sportivo e uso la bici per spostarmi».

Alla ricerca di nuove occasioni di lavoro

L’intento del giussanese è proprio quello di dare una mano e chissà trovare anche qualche nuova occasione di lavoro.

«Di certo non penso di guadagnarci dei soldi, visto che la mia richiesta per il servizio è davvero minima, ma oltre ad essere un modo per tenermi impegnato potrebbe essere l’occasione per trovare qualche lavoro – precisa – percepisco la disoccupazione e per ora sono abbastanza tranquillo, ma spero di trovare presto un’occupazione. Nel frattempo, mi rendo disponibile per questo tipo di servizi. Posso andare a fare la spesa nei supermercati di Giussano e consegnare a casa, oppure svolgere commissioni in posta, uffici; basta contattarmi e arrivo in bici».

Marcellino si è creato anche un piccolo bigliettino da visita, molto creativo con tanto di «avatar»: disponibilità sei giorni su setti (escluso la domenica) dalle 9 alle 18.