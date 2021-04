Giussano, colto da malore: soccorso un 15enne

Un quindicenne è stato soccorso a Giussano dopo essere stato colto da un improvviso malore.

Intervento nel sottopasso vicino al centro commerciale Gran Giussano

Autoambulanza e automedica sono intervenute oggi pomeriggio, mercoledì 14 aprile in via Prealpi a Giussano, nel sottopasso che collega l’area esterna di parcheggio delle auto al vicino centro commerciale Gran Giussano. L’allarme è scattato attorno alle 16. La richiesta di soccorso alla centrale operativa ha attivato inizialmente l’intervento degli operatori del 118, che sono arrivati in posto a sirene spiegate e in codice rosso, il più grave.

Croce Bianca di Mariano e automedica in via Prealpi

Secondo quanto è stato poi possibile ricostruire, il ragazzino stava camminando quando all’improvviso si è sentito male ed è caduto a terra, perdendo completamente i sensi.

Il medico e i soccorritori della Croce Bianca di Mariano lo hanno rianimato e successivamente caricato in autoambulanza per trasportarlo poi in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sembrerebbero comunque migliorate. Il 15enne è stato infatti preso in carico con un codice giallo secondo quanto riferisce il portale di Areu (l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza).

Nel pomeriggio l’elisoccorso vicino alla Lamplast

Sempre nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 aprile, un altro giovane era stato soccorso al confine tra i comuni di Verano Brianza e Giussano dopo una bruttissima caduta dalla bicicletta durante un’uscita nei sentieri. Il ventenne è stato ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como in elisoccorso in codice giallo per i traumi e le ferite rimediati nell’incidente. (leggi qui)