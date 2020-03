Giussano: gruppo di lavoro per distribuire i buoni spesa annunciati dal Governo

L’annuncio del sindaco

Giussano: gruppo di lavoro per distribuire aiuti ai più bisognosi. Il sindaco Marco Citterio nel consueto aggiornamento ai cittadini ha informato la popolazione sui dati relativi ai contagi, cresciuti in fretta negli ultimi giorni, ma anche sul gruppo di lavoro che si occuperà della gestione dei buoni che saranno erogati dallo Stato. Una “mancia” secondo il primo cittadino.

I dati e le novità sui buoni spesa

Ad oggi le persone risultate positive al Covid19, secondo i dati forniti da Prefettura e Ats, sono 40, con 4 decessi. Il primo cittadino ha poi voluto chiarire che al momento non sono ancora arrivati al Comune i buoni spesa, annunciati dal Governo, durante il wekeend. “Come sempre è stato fatto prima l’annuncio e poi si creerà il provvedimento, che è una mancia – ha commentato Citterio – se fossimo in grado di gestire in modo autonomo le risorse sul territorio, potremmo fare di più e meglio”. Senza però voler polemizzare troppo, il sindaco ha spiegato come si interverrà all’arrivo dei buoni. “Ciò che faremo quando arriverà questa somma, sarà quello di distribuirla alle categorie più fragili, anche grazie all’aiuto di un gruppo di lavoro che sto costituendo che sarà formato da una rappresentanza delle associazioni che operano sul territorio e da rappresentanti dei vari gruppi consiliari”.

