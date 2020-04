Giussano: il 17 aprile apre il reparto di degenza di sorveglianza al Borella.

Ultimi lavori, poi apertura del reparto per malati Covid

Giussano: il 17 aprile apre il reparto di degenza di sorveglianza al Borella. Il plesso ospedaliero di Giussano è pronto per ospitare 20 pazienti covid 19. Il reparto, posto al 2° piano del presidio, è stato allestito in tempi record e da venerdì 17 aprile sarà completamente operativo. Accoglierà pazienti che non necessitano di terapia intensiva ma di degenza sorvegliata, ovvero di assistenza sanitaria per mezzo di medici e infermieri che li accompagneranno alla definitiva guarigione in ambiente protetto.

“Un investimento concreto sulla nostra struttura sanitaria territoriale che sono sicuro porterà nel futuro post emergenza a strutturare ancor meglio l’offerta di servizi dell’Ospedale di Giussano” ha commentato il sindaco Marco Citterio.

