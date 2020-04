Giussano: in casa di riposo manca il personale, l’ appello del presidente

Situazione critica in Residenza Amica

Giussano: in casa di riposo manca il personale, l’ appello del presidente. Quattordici casi di positività alla casa di riposo Residenza Amica. Un ospite deceduto e ben 33 dipendenti assenti per malattia. Situazione molto problematica nella Rsa cittadina. Grande allerta e massima attenzione da parte del presidente della struttura in via D’Azeglio, Alberto Elli che si trova a fronteggiare una situazione molto difficile e delicata, tra carenza di personale e tamponi che mancano. «I problemi che ci troviamo a gestire sono tanti, in primis quello del personale – precisa Elli – Su 90 dipendenti, 33 sono assenti. Un terzo del personale è a casa in malattia e serve urgentemente aiuto. Cerchiamo personale Osa e infermieri, per assunzione. Garantiamo contratti di 3-6 mesi, chi fosse interessato quindi può contattare direttamente la struttura».

