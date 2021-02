Infortunio sul lavoro in ditta: 46enne in ospedale

Giussano, infortunio sul lavoro in ditta ieri sera: 46enne in ospedale al Niguarda

Martedì sera, in via Petrarca

Infortunio in un ditta di Birone, ieri sera, martedì 2 febbraio. Poco prima delle 19.30 sono arrivati in un’azienda di via Petrarca, che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche, vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Un operaio di 46 anni è rimasto ferito.

L’intervento

I soccorsi sono arrivati in codice giallo, dopo la chiamata al 112 da parte dei colleghi. L’uomo, un dipendente della ditta, è rimasto incagliato con un piede in una pressa, mentre stava lavorando. E’ stato subito soccorso e poi trasportato d’urgenza in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.