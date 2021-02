Giussano, ladri acrobati fanno razzia di oro a Paina

Furto in casa

Ladri acrobati e ben organizzati a Paina. Attenzione ai furti e ad una banda, composta da quattro persone, che ha agito la scorsa settimana, prendendo di mira una bifamiliare in via Fratelli Rossini.

«Erano in 4: due sono entrati in casa, dopo essersi arrampicati sul pluviale e aver distrutto la portafinestra sul balcone, uno era in auto a bordo di una potente Audi RS6 e l’altro faceva da palo – ha raccontato il proprietario di casa – mia moglie era in cantina e ha pure parlato con uno di loro, non immaginando ovviamente che fosse il palo. L’ha distratta, mentre i complici ci svuotavano casa. Ci hanno portato via tutto l’oro e buttato tutto all’aria. Hanno fatto anche un grosso danno alla portafinestra».

Ladri in azione anche in altre abitazioni

Una banda ben organizzata che aveva a disposizione una potente auto, per la fuga e che a quanto pare ha messo a segno anche altri colpi. «Ci siamo subito rivolti ai carabinieri e in caserma abbiamo saputo di non essere stati gli unici ad aver ricevuto sgradite visite. Nella stessa sera avevano già fatto altri due furti a Desio e a Giussano». In questi giorni sono diverse le segnalazioni che si susseguono anche attraverso i social.

Un altro furto in appartamento si è registrato anche in via Garibaldi, sempre in serata, poco prima delle 20, con le stesse modalità. Massima allerta, quindi.