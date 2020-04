Giussano: pazienti Covid all’ospedale, la soddisfazione di Andrea Monti (Lega)

Sono attesi questa settimana

Giussano: pazienti Covid all’ospedale, la soddisfazione di Andrea Monti (Lega). Già da qualche giorno si lavora per sistemare il secondo piano del Borella e accogliere i malati nel reparto di degenza di sorveglianza. Un grande risultato per la città, per il sindaco Marco Citterio, ma anche per vice capogruppo della Lega in Regione.

Le dichiarazioni

“Vorrei ringraziare l’Assessore al Welfare Giulio Gallera per aver accolto la mia richiesta di utilizzare l’ospedale di Giussano per i pazienti Covid in via di guarigione, consentendo così di decongestionare gli altri presidi sul territorio”. commenta Monti, sui 20 posti letto aggiuntivi a Giussano.

“Nelle settimane scorse – precisa Andrea Monti – ho provveduto a inoltrare questa richiesta, utile specialmente a fronte di un possibile aumento dei pazienti nella nostra provincia, tenuto conto di come alcuni posti letto siano stati utilizzati per ospitare i pazienti provenienti da altri territori lombardi più colpiti, come Bergamo e Brescia.

La struttura di Giussano, che stando a quanto previsto a fine emergenza andrà ad occuparsi dell’assistenza ai malati cronici, appare come una soluzione ottimale, proprio perché già equipaggiata e pronta all’uso. Vorrei inoltre ringraziare il Comitato Ovest Brianza, che per primo ha preso contatti con il sottoscritto proponendo questa opzione e il direttore dell’ASST di Vimercate Nunzio Del Sorbo per aver dato seguito a questa richiesta in tempi rapidi e nell’interesse del territorio brianzolo”.

TORNA ALLA HOME