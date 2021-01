Giussano, piccoli volontari aiutano la Caritas

Nuove leve al lavoro…

Piccoli volontari crescono…. sono quelli dell’Azione Cattolica Ragazzi che venerdì hanno trascorso un pomeriggio per dare una mano ai volontari della Caritas di Giussano.

La sensibilità e l’attenzione verso gli altri si coltivano già in tenera età e la «squadra» di giovanissimi della città l’ha dimostrato con i fatti.

Si sono dati da fare per preparare e smistare i prodotti alimentari da consegnare poi alle famiglie bisognose di Giussano. Durante questi mesi di emergenza sanitaria il lavoro svolto dalla Caritas parrocchiale è stato davvero tanto: più di 7000 persone sono state aiutate, grazie a 2215 pacchi distribuiti a domicilio.

