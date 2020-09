Giussano ricorda le vittime Covid: cerimonia sul piazzale del Comune

Commemorazione

Giussano ricorda le vittime Covid: cerimonia sul piazzale del Comune. Tanta emozione e partecipazione questa mattina, sabato 26 settembre, sul piazzale davanti al Municipio per ricordare e commemorare tutti i giussanesi che hanno perso la vita, nei mesi scorsi, a causa del Coronavirus. Il sindaco Marco Citterio insieme ai consiglieri e assessori di Giunta hanno voluto onorare le vittime ma anche rendere omaggio a tutti i volontari delle varie associazioni del territorio che sono stati sempre in prima linea durante tutto il lockdown, aiutando famiglie, anziani e persone in difficoltà. Una cerimonia commossa che si è conclusa con la piantumazione di un albero, davanti al palazzo comunale di un “Ginkgo Biloba”, che simboleggia la vita.

