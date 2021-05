Giussano, si ribalta all’ incrocio

Giussano, ribaltamento all’ incrocio. Ferita una ragazza

In via D’Azeglio

Ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata all’incrocio tra via D’Azeglio, via Cavour e via Cavera. La vettura su cui viaggiava una giovane di 19 anni, è rimasta inclinata su un fianco. Grande spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza grave, per la ragazza rimasta incastrata nel veicolo.

L’intervento

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Giussano e l’ambulanza, in codice giallo. La ragazza è stata subito soccorsa e i pompieri hanno provveduto a rimettere in carreggiata l’auto. Si sono occupati della viabilità e dei rilievi i vigili. L’incidente piuttosto spettacolare ha rallentato la circolazione sull’incrocio. Fortunatamente però la 19enne non ha riportato ferite serie ed è stata portata in ospedale per accertamenti in codice verde.