Ritiro del verde: Comune di Giussano e Gelsia Ambiente hanno deciso di mettere a disposizione della cittadinanza un nuovo servizio in campo ambientale avviando, a partire dal 2021, il ritiro del verde a domicilio, in abbonamento, per gli utenti che ne faranno richiesta.

Il ritiro del verde a domicilio da quest’anno è “in abbonamento”

Oltre a poter sempre conferire gratuitamente gli sfalci verdi in Piattaforma Ecologica, i cittadini di Giussano avranno anche la possibilità di sottoscrivere un contratto con Gelsia Ambiente, della durata di un anno e rinnovabile, che provvederà a ritirare il verde direttamente sotto casa.

A chi sottoscrive l’abbonamento, Gelsia Ambiente consegnerà in comodato d’uso i contenitori carrellati da 240 litri dotati di tag RFID, che dovranno essere esposti da marzo a novembre, nella giornata di lunedì, secondo un calendario quindicinale pubblicato sui siti internet del Comune e della Società e disponibile anche direttamente su G-App. Per abbonarsi basta compilare il modulo di attivazione, che si può reperire facilmente online, e procedere con il pagamento della quota annuale.

Il servizio è attivato e calibrato sugli utenti che ne fanno richiesta

Questa tipologia di raccolta rientra nei servizi “on demand”, che non va ad intaccare il portafoglio di chi non vuole o non ha la necessità di usufruire del ritiro a domicilio e che viene attivato e calibrato a seconda delle singole necessità degli utenti.

“Un servizio attivato per rispondere alle richieste dei cittadini di avere la possibilità di accedere alla raccolta a domicilio degli sfalci di verde proposto alla cittadinanza grazie alla collaborazione proficua con Gelsia Ambiente” – dice l’assessore all’Ambiente del Comune di Giussano Giacomo Crippa.

“Una valida alternativa alla piattaforma ecologica”

“Sono molto soddisfatto di questo nuovo servizio che, da una parte propone ai cittadini una valida alternativa al doversi recare spesso in piattaforma ecologica, soprattutto nel periodo primaverile-estivo, e, dall’altra parte, non va a gravare su quei cittadini che invece non hanno la necessità di usufruirne. Un esempio di ottima collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private che consente di analizzare i bisogni dei cittadini e proporre, conseguentemente, soluzioni condivise – aggiunge il Sindaco del Comune di Giussano, Marco Citterio.

Nei prossimi giorni partirà la campagna informativa con tutti i dettagli del nuovo servizio. Per informazioni, è disponibile anche il numero 800.445964 e l’indirizzo mail info@gelsiambiente.it.

