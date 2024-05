Poteva essere una tragedia ma fortunatamente così non è stato. E' questo anche grazie all'intervento tempestivo della Polizia stradale di Arcore: sono stati gli agenti a scongiurare il peggio e a salvare la vita a un 60enne.

Gli agenti della Polizia stradale di Arcore salvano la vita a un 60enne

Come riportano i colleghi di PrimaLaMartesana.it il tutto è accaduto nella tarda mattinata di domenica 12 maggio quando la Centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata d'aiuto. Dall'altro capo del telefono un 60enne, residente a Milano, e in quel momento fermo all'area di servizio di Cologno Monzese, sulla Tangenziale Est. L'uomo ha tentato il gesto estremo e dopo essersi ferito gravemente con un coltello, ha chiamato i soccorsi.

Dopo aver raccolto la richiesta di aiuto dell’uomo, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha allertato i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

Il provvidenziale intervento della Stradale

I primi a sopraggiungere sono stati gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione brianzola, che hanno trovato il 60enne ormai privo di conoscenza e con una copiosa emorragia in atto. In attesa che sopraggiungessero poi i colleghi della Stradale di Milano Ovest (competenti, anche loro, per il controllo della A51), i poliziotti hanno tamponato le ferite, rallentando la fuoriuscita di sangue che avrebbe potuto essere fatale da lì a pochi istanti.

L'uomo è fuori pericolo

Dopo l’arrivo dei sanitari, l’uomo è stato condotto al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, sempre in codice rosso. Ma il 60enne, grazie soprattutto ai suoi "angeli custodi", è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

