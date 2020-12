Gli “Amici di Silvia” ringraziano Bellusco con un albero di Natale

Gli “Amici di Silvia” hanno voluto ringraziare Bellusco con… un albero di Natale. Ieri, sabato 19 dicembre 2020, l’associazione ha dato vita a una splendida iniziativa in piazza Fumagalli.

Un modo per dire grazie

Un modo per dire “grazie”, in un momento mai così complicato. Sono passati meno di venti giorni dalla tragica scomparsa di Silvia Ronchi, ma il legame tra l’associazione a lei dedicata e la comunità di Bellusco rimane fortissimo. Nella giornata di ieri, sabato, i famigliari e gli amici della 32enne hanno voluto ringraziare i belluschesi con uno splendido omaggio, allestendo in piazza Fumagalli un suggestivo albero di Natale (che fa il paio con quello posizionato dalla Pro Loco in piazza Kennedy). L’abete, addobbatto con palline rosse e con i simboli dell’associazione, è accompagnato da un toccante messaggio inviato a tutti i belluschesi, che nelle ultime settimane hanno in più occasioni dimostrato l’enorme affetto provato per Silvia.

“La famiglia e gli amici di Silvia ringraziano Bellusco per il prezioso sostegno – si legge nel messaggio deposto ai piedi dell’albero – Buone feste”.

L’albero è stato posizionato proprio nel cuore del paese, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, dal Municipio e dalla storica profumeria dove lavora Loredana, la mamma di Silvia. Un luogo simbolico, che rappresenta al meglio lo strettissimo legame che unisce la comunità di Bellusco con le molte persone che hanno voluto, e che ancora vogliono, tanto bene a Silvia.

