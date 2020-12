Gli artigiani in piazza con il calendario dell’Avvento. Fino al 24 dicembre, ogni giorno alle 17 viene aperta una casella che all’interno ha una sorpresa.

Gli artigiani in piazza con il calendario dell’Avvento

Gli artigiani di Confartigianato sono protagonisti dell’istallazione del calendario dell’Avvento. Nella splendida cornice della Piazza del Duomo di Monza, ogni giorno, alle 17 del pomeriggio fino al 24 dicembre, la città vive e vivrà un magico momento in cui viene aperta una casella e si scopre la sorpresa contenuta al suo interno.

A realizzare il manufatto che sorge nella piazza simbolo della nostra Provincia, otto8 imprese associate: Galbiati Natale & Figli Snc di Galbiati Roberto, CeG Factory snc, Dassi Albano Di Dassi Fausto & C. Snc, Proma – Provasi Mobili Arredamenti di Provasi Giorgio & C., Rastellino Crearredi Di Rastellino Stefano E C. Snc,Megaron Production L’Arte Che Arreda Di Pogliani Silvano & C. Snc, Mariani e Cesana Snc di Cesana Luca & C., Gloss Srl.

“La maestria dei nostri artigiani contribuirà a rendere speciale questo Natale – ha sottolineato il presidente di Apa Confartigianato Imprese di Milano – Monza Brianza Giovanni Barzaghi – Il calendario dell’Avvento realizzato dagli artigiani brianzoli vuole essere un simbolo di speranza, solidarietà̀e unione in questo momento così difficile. Una installazione in legno, materiale che ha reso il nostro territorio un’eccellenza mondiale, in uno dei luoghi simbolo della città: lo splendido Duomo di Monza, che proprio quest’anno è tornato a nuova vita dopo i lavori di restauro della facciata”.

Ricordiamo che Apa Confartigianato ha promosso anche iniziative per sostenere le imprese del territorio in questo momento difficile, invitando i cittadini a fare acquisti nei nostri negozi, nelle nostre botteghe.

TORNA ALLA HOME PAGE